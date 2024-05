Massagekurse: Für einige innige Verbindung zwischen Eltern und Baby

In Wertingen gibt es Babymassage-Kurse für Mamas und Papas. Die Therapeutin Lisa Demharter zeigt und erklärt, warum die sanften Berührungen so wertvoll sind.

Durch die Massagen entsteht zwischen Mutter oder Vater und dem Baby eine ganz innige Form der Kommunikation. So erklärt Physiotherapeutin Lisa Demharter ihren Kurs „Babymassage“, den die 30-Jährige in der Physiopraxis „PhysioWertingen“ anbietet. In ihren Kursen leitet sie in entspannter Atmosphäre die Muttis an, mit bestimmten Handgriffen ihre Kleinen zu streicheln, sanft zu kneten oder zu drücken. Das nennt Demharter den Melkgriff oder den etwas martialisch anmutenden Brennnesselgriff. „Der heißt so, weil wir dabei ganz sanft und mit Öl ein gegensätzliches Reiben an den Armen oder Beinen ausüben“, erklärt sie. Auch die winzig kleinen Hände, Füße, der Bauch und Rücken werden nach einem vorgegebenen Ablauf und pumpenden oder drückenden Griffen behandelt, alle haben unterschiedliche Wirkungen für das Kind.

Demharter ist selbst dreifache Mama, weiß die demonstrierenden Handgriffe an einer Therapiepuppe zu erklären. Die Aufmerksamkeit der Kleinen, die die Worte und Griffe ihrer Mütter mit großen Augen verfolgen, lässt immer wieder mal nach. „Das ist kein Problem, dann darf das Baby einfach ausruhen“, so Demharter. Am Empfang der stadtmittig liegenden Physiopraxis, wo die Kurse abgehalten werden, sagt deren Arbeitgeberin und selbst Physiotherapeutin, Ilse Englmaier: „Da die Körperchen ja noch nicht vollständig entwickelt sind, braucht es hierzu eine spezielle Ausbildung.“

Mit viel Wärme einen tollen Start ins Leben schenken

Demharter ist eine ihrer fünf Mitarbeiterinnen, die bei „PhysioWertingen“ beschäftigt sind. Englmaier sagt: „Wir begleiten Menschen aller Altersgruppen mit orthopädischen, chirurgischen und neurologischen Erkrankungen mit unseren Behandlungen, da sind die Babys in der Praxis eine äußerst nette Abwechslung.“ Demharter beschreibt das Ziel der Ausbildung zur Babymassage: „Die motorische Entwicklung im ersten Jahr zu fördern, das empfehlen auch Hebammen“.

Als Beispiel führt sie die Fußsohlenmassage bei den Kleinsten auf: „Damit aktivieren wir die Wahrnehmung der Körpergrenzen und stimulieren beruhigende Reflexzonen, ebenso, wenn wir mit unserer Handfläche die kleine Handfläche des Kindes entlang streifen.“ Sie lacht und gibt zu, dass das in Anbetracht des Größenunterschieds nicht immer einfach ist. Was jedoch immer zählt, ist die Berührung und die intensive Beschäftigung mit dem Kind, sind sich Demharter und Englmaier sicher. „Den Babys mit viel Wärme einen tollen Start ins Leben geben, das ist das Ziel“, ergänzt Englmaier.

Hebammen in Dillingen sind Fans der Kurse

Hebamme Isabel Heigl, Sprecherin der Donauhebammen am Dillinger Krankenhaus, hält fast schon ein Plädoyer für diese Kurse: „Wir sind Fans von Babymassage, sie ist eine wunderbare Möglichkeit mit seinem Kind in Kontakt zu kommen, abgesehen davon tun sanfte Berührungen jedem gut und sie stärken die Beziehung zwischen Eltern und Kind.“ Sie erklärt: „Durch Zuwendung entwickelt das Baby ein gesundes Körpergefühl und die Erfahrung der sanften Massagen bildet eine gute Grundlage für Vertrauen und Selbstbewusstsein des Kindes.“

Auch würde dadurch bei den Kleinen die Fähigkeit gestärkt, sich später in der Welt zurechtzufinden, so Heigl. Körperlich könnten vor allem Blähungen und Bauchweh gut damit behandelt werden und beim „Überdrehtsein“ der Kinder kann eine Massage laut der Hebamme Wunder wirken. Ihr Appell an die Väter: „Sie können sich ebenfalls für den Kurs anmelden, das ist längst nicht mehr nur den Müttern vorbehalten.“