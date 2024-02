Wertingen

Schloss zur Schwabenhalle in Wertingen mutwillig verklebt

In Wertingen haben Unbekannte mutwillig das Schloss zur Zugangshalle der Schwabenhalle verklebt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an der Schwabenhalle in Geratshofen verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben mutwillig das Schloss zur Zugangshalle der Schwabenhalle in der Wertinger Laugnastraße verklebt. Darüber berichtet die Polizei. Ereignet hat sich die Tat zwischen Samstag, 17. Februar, um 18.30 Uhr und Sonntag, 18. Februar, um 03.30 Uhr. Unbekannte Täter verüben Sachschaden im Wertinger Stadtteil Geratshofen Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/9951-0. (AZ)

