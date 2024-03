Traktorfahrer in Wertingen nötigt anderen Fahrer

Ein unbekannter Traktorfahrer hat beim Kreisverkehr in Wertingen einen anderen Verkehrsteilnehmer massiv genötigt.

Bereits am Donnerstag, 29. Februar, befuhr ein 50-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann gegen 10.30 Uhr die Staatsstraße 2033 von Wertingen in Richtung Binswangen. Kurz nach Ende der durchgezogenen Linie nach dem Kreisverkehr an der „Stark-Stelle“ wurde der 50-Jährige von einem rot-weißen Traktor überholt.

Bremsung bis zum Stillstand

Der Unbekannte hupte den 50-Jährigen noch während des Überholvorgangs an, scherte anschließend direkt vor diesem wieder ein und bremste bis zum Stillstand ab, weshalb auch der 50-Jährige nicht weiterfahren konnte. Erst nach etwa 30 Sekunden, in denen nichts weiter geschah, fuhr der Unbekannte mit seinem Gespann einfach weiter. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)