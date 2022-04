Wertingen

vor 16 Min.

Zwei neue Gaststätten in Wertingen

Christos Doulis und seine Frau Ramona bieten im Restaurant Santorini an der Zusaminsel in Wertingen griechische Spezialitäten an.

Plus In der Zusamstadt gibt es jetzt ein neues griechisches Restaurant. Bald werden in einem anderen Lokal indische Speisen angeboten.

Von Elli Höchstätter

Das griechische Lokal Limani an der Zusaminsel in Wertingen hatte seit einiger Zeit geschlossen. Nun ist dort ein neues Restaurant eingezogen. Es ist das Santorini, das ebenso griechische Spezialitäten anbietet.

