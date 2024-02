Das süße Leben genießen: Das bietet die WIR 2024 in Dillingen

250 Aussteller präsentierten sich vom 6. bis zum 10. März auf der Wirtschaftsausstellung in Dillingen. Wie man dieses Mal günstiger auf die Messe kommt.

An den Start der Dillinger Messe vor zwei Jahren dürften sich noch viele Leser und Leserinnen unserer Zeitung erinnern. Zum Auftakt der WIR.live im Mai 2022 kam nicht nur Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Kurz vor der Eröffnung meldete sich überraschenderweise auch Ministerpräsident Markus Söder an. Vor der Stichwahl bei der Dillinger Landratswahl (Markus Müller, FW, gegen Christoph Mettel, CSU) wollte der Parteichef der Christsozialen offensichtlich das Feld nicht den Freien Wählern überlassen. Einen Zusammenhang sah Söder – vermutlich als Einziger – allerdings nicht. "Es ist reiner Zufall, dass am Sonntag eine Entscheidung ist", sagte der Landesvater. Und so lieferten sich die Spitzenkräfte der bayerischen Landespolitik bei der Eröffnung der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung ein Duell um die Aufmerksamkeit.

Einen Politiker-Aufmarsch wie vor zwei Jahren wird es bei der WIR 2024, mangels Wahlkampf, im Dillinger Donaupark nicht geben. Man ist sozusagen unter sich. Die Messe findet vom 6. bis zum 10. März statt und ist zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Die Festansprache wird am Mittwoch, 6. März, bei der Eröffnung Landrat Markus Müller halten. Die Vertreter der beteiligten Wirtschaftsvereinigungen Aschberg, Dillingen, Gundelfingen, Höchstädt, Wertingen und der Lauinger Wirtschaftsinitiative werden die geladenen Gäste gemeinsam begrüßen. Und für die Rathauschefs dieser Kommunen spricht Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Messeorganisator Josef Albert Schmid sieht keinen Mangel darin, dass dieses Mal nicht die überregionale Polit-Prominenz zugegen ist. "Wir konzentrieren uns auf unseren Landkreis und wollen zeigen, was wir hier zu bieten haben", sagt der Chef des Mörslinger Messebüros JWS GmbH.

Der Freistaat förderte die WIR in Dillingen als Modellprojekt

Vor zwei Jahren war die WIR.live ein Modellprojekt. Getestet wurde nach den Corona-Lockdowns, wie sich regionale Messen in Zeiten einer Pandemie digitalisieren lassen. Der Freistaat Bayern förderte diesen Test mit 200.000 Euro. Fast 41.000 Menschen aus dem Landkreis und darüber hinaus kamen aber auf direktem Weg zur WIR 2022 auf den Dillinger Festplatz – etwa 3000 mehr als zwei Jahre zuvor. Messeorganisator Schmid zog deshalb zufrieden das Fazit: „Live übertrifft online.“ Und er verspricht auch für die WIR 2024 "tolle Tage" in Dillingen. "Das wird wieder ein Treffpunkt für Freunde und Familie."

Polit-Prominenz in Dillingen: Ministerpräsident Markus Söder (rechts) und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger eröffneten vor zwei Jahren die WIR.live im Donaupark. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

250 Aussteller haben sich für die WIR 2024 angemeldet, in Spitzenzeiten waren es schon mal 350. Die gegenwärtige Zahl sei aber nach den Zeiten der Pandemie "fantastisch", betont Schmid. Andere Regionen hätten große Probleme, ihre Messen wieder zu starten. Im Landkreis Dillingen sei dies anders. "Wir spüren Rückenwind und fühlen uns dadurch gestärkt", sagt Schmid auch im Namen der beteiligten Wirtschaftsvereinigungen. Die WIR 2024 habe mit der Sonderschau "La Dolce Vita" ein Thema, das "einen Kontrapunkt zu den schwierigen Zeiten und bedrückenden Nachrichten" setzen will. "Wir wollen die schönen Seiten des Lebens zeigen und die Menschen bei ihrem Besuch auf der WIR auch kulinarisch verwöhnen", sagt Schmid. Auf einer Piazza im Anschluss an die Halle der Stadt Dillingen werde feinster Prosecco aus Italien ausgeschenkt, es gebe leckeren Schinken, Pizza, Pasta, Brotkreationen und süße Spezialitäten. Dillingen und Bondeno feiern ihre 20-jährige Partnerschaft. "Die Amici aus Bondeno werden wieder feiner Leckereien aus Bella Italia im Gespäck haben", kündigt Schmid an.

Dillinger Landfrauen backen täglich 300 Torten für die WIR

Kulinarisch sorgen immer wieder der Bayerische Bauernverband und die Landfrauen für Furore. In der Festhalle gibt es dieses Mal wieder Herzhaftes aus der Region und Braumadl-Bier. Bäuerinnen bieten erneut leckere Kuchen an. „Rund 300 Torten werden für die fünf Tage der WIR täglich frisch von unseren Landfrauen gebacken“, sagt Kreisbäuerin Annett Jung. Am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr gibt es im Übrigen bis um Mitternacht eine "Party-Nacht in Tracht". Eine Band aus Bondeno werde bis Mitternacht aufspielen.

Der Aufbau für die WIR 2024 läuft auf Hochtouren. Foto: Berthold Veh

Messeorganisator Schmid sagt, dass die Eintrittspreise bei der WIR bewusst nicht erhöht worden seien. In Zeiten, in denen es in vielen Bereichen gewaltige Preissteigerungen gebe, habe man bewusst "einen Kontrapunkt" setzen wollen und die Eintrittspreise nicht angehoben. Das normale Ticket für die Wirtschaftsschau kostet sechs Euro (ermäßigt fünf Euro). Jugendliche und Studenten zahlen 3,50 Euro, Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt. Am Internationalen Frauentag zahlen zwei Frauen gemeinsam nur sechs Euro. Es gibt zudem eine Neuerung, mit der man als Normalzahler günstiger auf die Dillinger Messe kommt. "Wir führen ein Online-Ticket ein", informiert Schmid. Dieses sei für 3,50 Euro zu haben.

Info: Die WIR 2024 findet von Mittwoch, 6. März, bis Sonntag, 10. März, auf dem Festplatz im Dillinger Donaupark statt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Etwa 250 Aussteller präsentieren dort ihr Angebot. Auf Showbühnen und im Freigelände wird an allen fünf Tagen viel Programm geboten.