Die Firma Radontec aus Schabringen macht radioaktives Edelgas sichtbar

Plus Bei Radontec in Schabringen dreht sich alles um ein unsichtbares Edelgas, das Lungenkrebs auslösen kann. Für die Mitarbeiter auch eine emotionale Angelegenheit.

Es ist unsichtbar, riecht nicht, schmeckt nicht und ist dennoch überall: Radon, ein radioaktives Edelgas, das im Boden steckt und in hohen Konzentrationen bei Mensch und Tier Lungenkrebs auslösen kann. Eine Firma im Wittislinger Ortsteil Schabringen hat es sich zum Ziel gemacht, über die Gefahren von Radon aufzuklären - und Schutz anzubieten. Doch wie schützt man sich vor etwas, das gar nicht da zu sein scheint?