Weniger Verkehr: Eine neue Idee für die Wittislinger Ortsdurchfahrt?

Die Bürgergemeinschaft um Ex-Bürgermeister Reinhold Sing und Siegfried Steiner spricht von einer alternativen Verkehrsführung für Wittislingen – und nennt Forderungen.

Die Gemeinschaft von Wittislingern und Wittislingerinnen, mit dem Ziel, den Durchgangsverkehr einzudämmen, versteht nicht, dass Bürgermeister Reicherzer während der Bürgerversammlung in seinem über zweieinhalbstündigen Vortrag nicht auf das Thema Durchgangsverkehr eingegangen ist. Nach der vom Straßenbauamt vorgesehenen Aufstufung der Römerstraße zu einer Staatsstraße bestehe nämlich, nach Ansicht der Gemeinschaft, die Möglichkeit, die durch Wittislingen führende Staatsstraße zukünftig über die Wittislinger Westumgehung zum Anschluss der B16 bei Lauingen zu führen. Damit könnte die Ortsdurchfahrt zur Ortsstraße abgestuft, für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt und dorfgerecht ausgebaut werden. Warum sich Bürgermeister und Gemeinderat nicht für diese Lösung einsetzen, sei für die Gemeinschaft um Ex-Bürgermeister Reinhold Sing und Siegfried Steiner, der sich lange für die Dorferneuerung engagiert hat, nicht verständlich, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Bürgergemeinschaft sei keineswegs gegen den Ausbau des zweiten Bauabschnittes der Oberbechinger Straße, sondern gegen den Ausbau eines 60 Meter langen Teilstückes der Ziertheimer Straße zum jetzigen Zeitpunkt und auf der Grundlage der vorliegenden Planung, und zwar deshalb, weil durch die Begradigung ein höheres Tempo gefahren, die Situation für Fußgänger und Radfahrer dadurch gefährlicher, und eine spätere dorfgerechte Gestaltung verhindert werde.

Gemeinschaft fordert eine öffentliche Diskussion zum Durchgangsverkehr

Entschieden weise man zurück, dass Bürgermeister und Gemeinderäte von der Gemeinschaft persönlich angegriffen wurden. Wenn Bürgermeister Reicherzer derartige Beschuldigungen im Rahmen einer Bürgerversammlung äußere, wäre es angebracht, konkreter darauf einzugehen.

Das Bemühen der Bürgerschaft sei, so wird in der Pressemitteilung betont, keine Stimmungsmache und auch kein Sturm im Wasserglas, sondern die berechtigte Forderung, den Durchgangsverkehr einzudämmen und den Schwerlastverkehr, verursacht durch Kiestransporter und Mautflüchtlinge aus dem Ort zu verbannen. Die Gemeinschaft fordere deshalb weiterhin, dass die Gemeindeführung und Vertreter vom Amt für Ländliche Entwicklung und vom Straßenbauamt das Dauerproblem Durchgangsverkehr in einer öffentlichen Veranstaltung mit den Bürgern besprechen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch