Fahrschulauto in Wittislingen zerkratzt

Unbekannte beschädigen ein geparktes Fahrzeug in Wittislingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagvormittag ereignete sich in Wittislingen eine Sachbeschädigung an einem Fahrschulauto. Zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr zerkratzte ein bisher unbekannter Täter mutwillig die rechte Fahrzeugseite des Fahrschulautos, das auf einem Kundenparkplatz in der Zöschlingsweiler Straße abgestellt war. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen und bittet unter 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)