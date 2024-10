Feierlicher Ehrungsabend des Musikvereins Wittislingen

Im herbstlich geschmückten Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses fand kürzlich ein Ehrungsabend des Musikvereins Wittislingen statt. Geladene Gäste kamen zusammen, um langjährige und aktive Mitglieder zu würdigen und die Erfolge des Vereins zu feiern. Die Stammkapelle des Vereins in traditioneller Tracht unter der Leitung von Katharina Brandel sorgte für den musikalischen Rahmen. Die Vorsitzende Andrea Schneider eröffnete den Abend mit einer herzlichen Begrüßung und hob die zentrale Bedeutung der Mitglieder für den Fortbestand des Vereins hervor. Bürgermeister Thomas Reicherzer bedankte sich ebenfalls und betonte die Rolle des Musikvereins im kulturellen Leben der Gemeinde.

Im Namen des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds wurden langjährige aktive Mitglieder des Musikvereins Wittislingen für ihre Treue und ihr Engagement geehrt, während Isabell Baumann für ihren Abschluss als 'Staatlich anerkannte Dirigentin' besonders anerkannt wurde. Foto: Verena Ott

Thomas Gebauer, der zweite Vorsitzende, ehrte langjährige Mitglieder für ihre 20- bis 60-jährige Vereinszugehörigkeit und drückte die Dankbarkeit des Vereins für deren Verbundenheit aus. Josef Werner Schneider, Bezirksvorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds, ehrte die aktiven Musiker für zehn bis 25 Jahre Engagement und überreichte Ehrenurkunden. Auch die jungen Musikerinnen und Musiker, die das D1-Musik-Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich absolvierten, wurden ausgezeichnet. Die Gratulation an Isabell Baumann, die 2024 ihre Prüfung zur „Staatlich anerkannten Dirigentin“ mit Bravour abgeschlossen hat, wurde mit großer Anerkennung für ihren herausragenden Einsatz und ihre Leidenschaft für die Musik gewürdigt. Eine Sonderehrung erhielten zudem Franz Schabel und Maria Dörle für ihre langjährige Unterstützung und Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen. Mit sichtlicher Freude, aber auch Bescheidenheit nahmen die beiden als Anerkennung für ihre Verdienste einen Präsentkorb entgegen. Mit einem Lächeln meinten sie: „Des hätt’s doch net braucht“, und zeigten damit ihre Verbundenheit, die dem Verein so viel bedeutet. Der Abend fand einen stimmungsvollen Ausklang, während Musiker und Gäste bei angeregten Gesprächen auf die Erfolge des Musikvereins anstießen.