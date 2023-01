Der Gemeindewald in Wittislingen macht Verluste

Plus Trotz Zuschüssen und guter Holzpreise erwirtschaftet Wittislingen mit seinem Wald ein Minus. Der Gemeinderat will außerdem Flächen für Windkraft ausweisen.

Als Benedikt Decker gegen Ende der Sitzung die Jahresrechnung 2021 vorstellt, kommt das Thema Gemeindewald zur Sprache. Für Wittislingen war der Wald in besagtem Jahr ein klares Verlustgeschäft. Decker hält das nicht für akzeptabel. Über die Ursachen gibt es im Gemeinderat im Moment nur eine Vermutung.