Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Wittislingen

Zu einer Unfallflucht ist es, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, am Sonntag, 21. Juli, in Wittislingen gekommen. Zwischen 17 und 22 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Gartenstraße einen geparkten schwarzen BMW an der Stoßstange vorne links. Der Unbekannte entfernte sich laut Polizeibericht anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Der Schaden am Auto beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

Ein Unbekannter zerkratzt in Gundelfingen die Fahrerseite eines Autos

Ebenso um Zeugenhinweise bittet die Polizei nach der Beschädigung eines Autos in Gundelfingen. Am Dienstag zwischen 15 und 17.45 Uhr zerkratzte ein bislang Unbekannter mutwillig die Fahrerseite und den Kofferraum eines roten Suzuki Swift, der in der Stadionstraße am Parkplatz des Gartnersees abgestellt war. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. (AZ)