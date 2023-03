Seniorin wird im Supermarkt bestohlen

Ein unachtsamer Moment reichte in Wittislingen aus.

Eine Seniorin legte am Dienstag gegen 8.10 Uhr während eines Einkaufs in einem Supermarkt am Papiermühlweg in Wittislingen ihren Geldbeutel im Brotregal ab und stellte laut Polizei wenige Minuten später fest, dass dieser entwendet worden war. Darin befand sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag sowie Personaldokumente und die EC-Karte. (AZ)