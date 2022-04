Wittislingen

vor 17 Min.

Sperrung wegen Markierungsarbeiten in Wittislingen

Wegen Markierungsarbeiten wird die Zöschlingsweilerstraße (St 2032) inWittislingen für den gesamten Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

Die Zöschlingsweilerstraße in Wittislingen wird am Donnerstag für den gesamten Verkehr in beide Richtung gesperrt.

Wegen Markierungsarbeiten wird die Zöschlingsweilerstraße (St 2032) bei Wittislingen ab Höhe Sportplatz Wittislingen bis Höhe des Gebäudes Papiermühlweg 2 für einen Tag komplett in beide Richtungen gesperrt. Und zwar am Donnerstag, 14. April, von 7 bis etwa 17 Uhr. Das teilt das Dillinger Landratsamt mit. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Aufgrund der Sperrung kann die Bushaltestelle „Zöschlingsweiler, Schreinerei Stricker“ am Donnerstag nicht bedient werden. Alternativ können die Haltestellen „Zöschlingsweiler, Lauinger Straße“ oder „Wittislingen, Siedlung“ benutzt werden. Die Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten. (pm) Lesen Sie dazu auch Höchstädt Grünes Licht für die Drogeriemarkt-Pläne in Höchstädt

