Unbekannte bewerfen an Halloween Haus mit Eiern

Im Zeitraum vom 31. Oktober, 16 Uhr, bis zum 1. November, 8 Uhr, haben Unbekannte ein Haus in der Osterhofer Straße in Wittislingen mit Eiern beworfen. Trotz intensiver Reinigung durch die Geschädigten ließen sich die Rückstände an Fassade und Treppe nicht entfernen. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071 560 zu melden.

Wittislingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Halloween Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis