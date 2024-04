Wittislingen

06:00 Uhr

Wittislingen hat jetzt einen Siegfried-Schilling-Weg

Er nehme diese Ehrung "mit Ehrfurcht" an, sagt Siegfried Schilling, hier mit seiner Frau Elisabeth.

Plus Damit setzt die Gemeinde dem den Ehrenvorsitzenden des Sportvereins ein Denkmal. Der 83-Jährige hat den TSV zu dem gemacht, was er heute ist.

Von Jonathan Mayer

"Man hat's ja gemerkt: Ich war schon nervös", gibt Siegfried Schilling zu, als alles vorbei ist. Ihm wurde am Dienstag eine Ehre zuteil, die die meisten, wenn überhaupt, zu Lebzeiten nicht mehr erfahren: Die Eröffnung des nach ihm benannten Wegs. Und das neue Schild zeigt genau dahin, wo es passender nicht sein könnte. Zum Fußballplatz entlang zur Heimat des TSV. Und damit an einen Ort, den es ohne das Mitwirken von Siegfried Schilling wohl so nicht gäbe.

Meistens, wenn Straßen nach verdienten Bürgerinnen und Bürgern ihrer Gemeinde benannt werden, erleben die Geehrten das nicht mehr. In Wittislingen aber habe das Gegenteil eine gewisse Tradition, sagte Bürgermeister Thomas Reicherzer bei der Enthüllung des neuen Schilds. Denn vor einigen Jahren wurde bereits in Schabringen ein Weg nach Erwin Guffler benannt, dem langjährigen Vorsitzenden des FSV Zöschlingsweiler-Schabringen. Mit Schilling wurde nun ein Mann geehrt, der wesentlich dazu beigetragen hat, den TSV Wittislingen zu dem zu machen, was er heute ist. Reicherzer erklärte: "Damals wurde die Basis für unser heutiges Zusammenleben gelegt." Schilling sei als TSV-Vorsitzender und als Gemeinderat wesentlich beteiligt gewesen.

