Galli-Markt und Tag der offenen Baustelle: Das Wochenende im Kreis Dillingen

Landkreis-Kulturtage: Mit der Eröffnungsfeier im Haunsheimer Kornstadel beginnt am Freitag die diesjährige Veranstaltungsreihe mit rund 50 Terminen im Landkreis Dillingen. Gleich am ersten Wochenende ist die Auswahl groß: Am Sonntag kommt etwa die Schaubühne Augsburg nach Höchstädt und führt ein Kindertheater auf ("Komm, wir finden einen Schatz" von Janosch, 15 Uhr). Für Jugendliche ist am Samstagabend im Wertinger Jugendhaus eine Jugenddisko geboten, Kultur-Interessierte können stattdessen zum Literarischen Quintett im Dillinger Colleg kommen (beide Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr). Das ganze Programm für die Landkreis-Kulturtage gibt es unter www.kulturundwir.de.