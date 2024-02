Musik, Theater und Chorknaben: Veranstaltungstipps im Kreis Dillingen

Die Band Impact aus Dillingen spielt am Samstag, 24. Februar, im Vereinsheim in Hausen in der Lucknerstraße. Neben Cover-Songs soll es vor allem die Impact-Orginale zu hören geben. Vorher spielt die Gruppe "Despise" aus Aaalen, die sich dem Heavy Metal verschrieben haben. Einlass ist ab 19 Uhr.

Noch mehr Musik gibt es von der "Jazztaste Bigband" im Forum des Gymnasiums Wertingen. Die lädt zu jeweils einem Konzert am 24. (20 Uhr) und am 25. Februar (17 Uhr). Gespielt wird Musik aus dem Bigband-Spektrum mit, so der Veranstalter, einigen Überraschungen. Karten gibt es unter www.stakawertingen.de, bei Bücher Gerblinger oder an der Abendkasse.