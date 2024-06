Von Dauerparker bis Bauplatzmangel: Was Blindheim bewegt

Bei den Bürgerversammlungen in den Blindheimer Ortsteilen Unterglauheim und Wolpertstetten haben die Bürger einige Anliegen.

Das Interesse an ihrer Gemeinde und wie sie sich entwickelt, ist groß. Denn alle drei Bürgerversammlungen in Blindheim, Wolpertstetten und Unterglauheim sind gut besucht. Viele Menschen sind gekommen, um sich von Bürgermeister Jürgen Frank informieren zu lassen. Aber auch, um ihre Anliegen anzubringen. Darüber freute sich Frank, wie er sagte. Er stellte detailliert den abgeschlossenen Haushalt 2023 vor sowie das erst kürzlich verabschiedete Zahlenwerk für das laufende Jahr. Mit dem klaren Tenor: Blindheim muss den Gürtel enger schnallen. In diesem Zusammenhang wurde von einem Versammlungsbesucher in Unterglauheim angeregt, bei der Höhe der Kreisumlage eine finanzielle Beteiligung des Landkreises an der Sanierung der Kanalschächte zu erreichen. Des Weiteren sollte bei Kreis, Bezirk und Freistaat über mögliche Zuschüsse für den Bau von Regenwasserversickerungsanlagen nachgefragt werden.

Wichtige Haushaltszahlen 1 / 1 Zurück Vorwärts Der Verwaltungshaushalt schließt 2024 mit rund 4,1 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit rund 3,3 Millionen Euro. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, dafür findet eine Rücklagenentnahme von rund 2,2 Millionen Euro statt. Die Gesamtverschulung der Gemeinde ohne Schulverband beträgt zum 31.12.2024 rund 480.000 Euro. Die größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind: Kindergarten Blindheim (753.400 Euro), Abwasserbeseitigung (250.050 Euro), Bauhof (242.450 Euro), Kreisumlage (1,3 Millionen Euro), VG-Umlage (303.250 Euro), Gewerbesteuerumlage (100.000 Euro), Schulverbandsumlage Schwenningen und Höchstädt (237.650 Euro). Die größten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt sind: Kindergarten Blindheim (453.550 Euro), Abwassergebühren (284.000 Euro), Gewerbesteuer (800.000 Euro), Einkommensteueranteil (1,3 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen (136.500 Euro). (sb)



Eine weitere Anregung aus dem Kreis der Versammlungsbesucher in Unterglauheim lautete, den Kanal im Ortsteil im Rahmen der Dorferneuerung zu sanieren. Angesprochen auf die Ausführungen zum Thema Siedlungspolitik in seinem Vortrag stellte sich aus dem Besucherkreis der Versammlung die Frage nach der Ausweisung eines neuen Baugebiets in Unterglauheim und die Forderung, nach dem Hochwasser die beschädigten Feldwege wieder herzustellen. Jürgen Frank stellte hierzu fest, dass Überlegungen für ein neues Baugebiet bereits im Gemeinderat diskutiert und die vom Hochwasser beschädigten Feldwege nach und nach wieder hergestellt werden. Auch die Parkplatzsituation im Oberdorf wurde angesprochen. Frank sagte dazu, dass die Gemeinde nicht so einfach Parkverbote aussprechen könne, doch sollten die Anlieger doch darauf achten, dass der laufende Verkehr nicht beeinträchtigt werde.

Dauerparker und Hochwasser in Wolpertstetten

In Wolpertstetten wurde von einem Besucher der Bürgerversammlung die Ausweisung eines neuen Baugebiets zur Diskussion gestellt. Rathauschef Frank betonte dazu, dass zum Zwecke einer notwendigen Zuwanderung und besonders für einheimische junge Menschen es notwendig sei, Bauplätze vorzuhalten, da ansonsten die Abwanderung aus dörflichen Gemeinden noch weiter zunehme. Doch vor der Ausweisung eines neuen Baugebiets in Wolpertstetten seien erst einmal die Ortsteile Blindheim und Unterglauheim vorrangig zu behandeln.

Ein weiteres Anliegen war die Rekultivierung eines Dorfbachabschnitts, was bisher von einem Naturschützer mit allen Mitteln verhindert worden sei, beispielsweise durch das Abstellen von Fahrzeugen. So wurde es bei der Bürgerversammlung angesprochen. Jürgen Frank meinte dazu, dass der Gemeinde hier die Hände gebunden seien und nur die Polizei gegen das ungerechtfertigte Dauerparken einschreiten könne.

Dank an alle Einsatzkräfte in Blindheim

Auch das Hochwasser war ein Thema in Wolpertstetten. Konkret wurde der "Förderantrag für ein Starkregenrisikomanagementkonzept an des Wasserwirtschaftsamt", den Jürgen Frank in seinem Vortrag vorstellte, diskutiert. Er erklärte dazu, dass es sich hierbei nicht um durch Gräben, Bäche und Flüsse verursachte Hochwasser handle, sondern um Starkregenereignisse, die ebenfalls große Schäden verursachen könnten.

Da diese immer häufiger mit großen Wassermassen auftreten werden, müssten sich die Kommunen frühzeitig darauf einstellen, weshalb er auch zufrieden sei, dass die Gemeinde Blindheim mit ihren Ortsteilen Unterglauheim und Wolpertstetten den Zuschlag für dieses Konzept vom WWA Donauwörth erhalten habe. In diesem Zusammenhang dankte der Bürgermeister den drei Ortsteilfeuerwehren für ihren großartigen Einsatz beim Hochwasserereignis Anfang Juni, durch deren Einsatz sich die Hochwasserschäden auch in Wolpertstetten in Grenzen gehalten habe.