Trafoturm mit Geschichte in Wortelstetten abgerissen

Es ist gerade hell geworden, als am Freitagmorgen auf einem Hof in Wortelstetten Bagger anrollen. Sie sind da, um den alten Trafoturm abzureißen – ein Bauwerk mit Dorfgeschichte. Kurz darauf ist der Turm verschwunden, zurück bleiben Steinhaufen, Holz und Metall. Was die Dorfbewohnerinnen und -bewohner über den nun gewichenen Bau wissen und wie dieser ersetzt wird.

„Das Gebäude ist ein gutes Stück Zeitgeschichte. Es wurde circa 1930, also vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut und sorgte für den ersten Strom in Wortelstetten und Neuweiler“, weiß der Wortelstettener Daniel Uhl, der im Buttenwiesener Gemeinderat sitzt. Mit der Entwicklung des Dorfes seien Gebäude und Leistung immer weiter vergrößert worden. Der Turm habe „einen Krieg, einen Brand und Verkehrsunfälle überlebt“. Seit vier Generationen habe er nun im Hof der Familie Fech gestanden.

Icon Vergrößern Da war das Bauwerk noch unversehrt. Foto: Stefan Fech Icon Schließen Schließen Da war das Bauwerk noch unversehrt. Foto: Stefan Fech

Diese wiederum weiß zu berichten, dass das Bauwerk 1963 umgebaut und restauriert worden sei. Zuvor habe der Turm aus Holz bestanden. Ein anderer Wortelstettener, der sich viel mit der Geschichte des Orts beschäftigt und alte Bilder sammelt, meint zu wissen, dass diese ursprüngliche Form bereits 1902 errichtet worden sei. Das habe die Oma des heute 69-Jährigen immer wieder erzählt. Der Strom, der den Trafoturm in Wortelstetten erreicht habe, sei vom Umspannwerk in Frauenstetten gekommen. Der Mann erinnert sich an frühere Zeiten, als viel Strom gebraucht wurde, wenn die Landwirte auf ihren Höfen die Dreschmaschinen laufen ließen. Damit es zu keiner Überlastung kam, hätten die Bewohner gerader und ungerader Hausnummern nur abwechselnd dreschen dürfen. Anders als heute, wo Mähdrescher direkt auf den Feldern eingesetzt werden, habe es früher nämlich oft mit Strom betriebene Maschinen auf den Höfen gegeben.

Wortelstetten hat ein neue digitale Ortnetzstation

Doch warum wurde der Turm, der einst den Strom in den Buttenwiesener Ortsteil brachte und an dem so viele Erinnerungen hängen, jetzt abgerissen? Ein Sprecher der LEW berichtet darüber, dass bereits im August eine neue Anlage in Betrieb genommen worden sei. Dabei handle es sich um eine digitale Ortsnetzstation: Sie erfasst laufend verschiedene Messwerte aus dem öffentlichen Stromnetz und speist diese in das Leitsystem von LEW Verteilnetz (LVN) ein. „Das erhöht die Transparenz im Stromverteilnetz, hilft, die Netze besser auszulasten und Störungen schneller zu erkennen“, so der LEW-Sprecher. Solche digitalen Stationen könnten direkt von der zentralen Netzleitstelle in Augsburg aus angesteuert werden – so könnten etwa bei Störungen sehr schnell Umschaltungen vorgenommen werden. Die neue Ortsnetzstation befindet sich auf demselben Grundstück in der Nähe des alten Trafoturms, der nun verschwunden ist.