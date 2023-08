26-Jähriger will überholen und baut Autounfall in Ziertheim

Ein Autofahrer hat beim Überholen am Samstag auf der Staatsstraße 2032 von Ballmertshofen kommend in Richtung Ziertheim einen abbiegenden Wagen übersehen.

Ein 26-Jähriger hat am Samstag bei Ziertheim einen Unfall gebaut. Der Autofahrer fuhr der Polizei zufolge gegen 14.40 Uhr auf der Staatsstraße 2032 von Ballmertshofen kommend in Richtung Ziertheim. Als ein 63-Jähriger in seinem Wagen vor ihm kurz nach der Landesgrenze nach links in einen Feldweg abbog, wollte der 26-Jährige den Abbiegenden überholen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Pkw im Frontbereich beschädigt wurden. Der Schaden wird auf 5700 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Pkw des 63-Jährigen musste abgeschleppt werden. Gegen den 26-Jährigen wird eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit erstattet. (AZ)