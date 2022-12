Ziertheim

vor 52 Min.

Braucht Ziertheim Hundetoiletten?

Bei der Bürgerversammlung in Ziertheim stellte sich Bürgermeister Thomas Baumann den Fragen der Besucherinnen und Besucher.

Plus Hundekot und gefällte Pappeln an der Egau beschäftigen die Bürger in Ziertheim. Wie der Bürgermeister darauf reagiert.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Sollten in der Gemeinde Ziertheim Hundetoiletten aufgestellt werden? Diese Frage führt bei der Bürgerversammlung vergangene Woche zu einer größeren Diskussion, in die sich schließlich auch Gemeinderatsmitglieder einschalteten. Denn einigen Bürgerinnen und Bürgern stinkt der herumliegende Hundekot offensichtlich. Bürgermeister Thomas Baumann behandelte das Thema mit dem Hinweis, dass bereits zweimal ein Antrag zur Beschaffung von Hundetoiletten im Gemeinderat abgelehnt worden sei. Unter anderem auch deshalb, weil diese in anderen Gemeinden nicht wie erwartet funktionierten und die kleinen Tüten häufig nicht dort landeten, wo sie landen sollten.

