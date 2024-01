Ziertheim

Das älteste Schriftstück Ziertheims hat jetzt ein neues Zuhause

Plus Lange wusste kaum jemand um das älteste Dokument der Gemeinde. Jetzt hat es Eugen Zacher übersetzen lassen. Über ein Pergament, das die Jahrhunderte überdauert hat.

Von Jonathan Mayer

Das Gedächtnis von Ziertheim, das Archiv in der Hauptstraße, ist seit Kurzem um ein besonderes Stück Geschichte reicher: ein Pergament, beschrieben auf beiden Seiten, datiert auf das Jahr 1517 - das Jahr, in dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug und die Reformation einläutete. Es ist das wohl älteste erhaltene Schriftstück der Gemeinde, sagt Eugen Zacher, der sich mit Antonie Schiefnetter um das Archiv kümmert und dem Dokument ein neues Zuhause gegeben hat. Doch wieso war es überhaupt so lange verschollen?

Zacher erzählt von der langen Geschichte: Pfarrer Josef Philipp, der 59 Jahre lang in Ziertheim wirkte, habe das Unikat bereits in den 1980er-Jahren in einem alten Schrank im Pfarrhaus gefunden. Dort soll es unscheinbar mit einigen unwichtigen Dingen zusammengefaltet gelegen haben. Pfarrer Philipp erkannte, dass es sich um mehr als nur ein Blatt Pergament handeln musste. Er gab es an seinen Freund Prof. Peter Rummel, damals Pfarrer in Donaualtheim und Bistumshistoriker. Er war es, der das Schriftstück auf 1517 datierte. Philipp bewahrte das Unikat dann Jahrzehntelang sicher in einem Stahlschrank auf - bis er sein Amt Ende vergangenen Jahres abgab und ins Pflegeheim umzog.

