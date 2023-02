Ma' Cappella spielt ein Konzert für die Dattenhauser Kirche

Die Renovierung der Kirche ist fast abgeschlossen. Dann soll sie erstmals auch ein Volksaltar zieren. Um diesen zu verwirklichen, findet jetzt ein Benefizkonzert statt.

Rund ein Jahr nach Beginn der Arbeiten an der Dattenhauser Kirche erstrahlt das Gebäude bald in neuem Glanz. Das Dach ist fertig, die Raumschale saniert, die Wände gestrichen. Jetzt, sagt Kirchenverwaltungsvorsitzender Richard Sing, könne das Gerüst abgebaut werden. Doch ein wichtiges Detail fehlt noch. Und dafür werden nun Spenden gesammelt.

Die Geschichte der Sanierung der St.-Martin-Kirche beginnt schon vor einigen Jahren. Eine erste Kostenschätzung von 1,8 Millionen Euro gab es bereits 2018, doch das Projekt verzögerte sich. Und wie so oft bei Kirchensanierungen war da noch das Problem mit der Finanzierung: 1,65 Millionen Euro werden für den Umbau fällig. Den Hauptteil der Kosten trägt die Diözese, einen Teil übernehmen die Pfarrgemeinde und die Kommune. Auch Pfarrer Josef Philipp, der das Gotteshaus seit vielen Jahrzehnten kennt, übernimmt stolze 100.000 Euro. Das erzählte er bei einem Rundgang im Sommer vergangenen Jahres. Die gleiche Summe spendet Familie Stark im Namen von Hermann Stark, der 1952 in die USA auswanderte, aber nie den Bezug zu seiner Heimat verlor.

Am Samstag findet zugunsten der Dattenhauser Kirche ein Konzert statt

Nun sind die aufwendigen Arbeiten also fast abgeschlossen. Das Credo war dabei immer: Nur das erneuern, was man nicht erhalten kann. Tatkräftig unterstützt hat dabei immer wieder auch die Dorfjugend: Sie hat Eimer für Eimer Schutt aus dem Gebäude getragen. Sing hofft, dass Ende Mai die Kirche dann endgültig in neuem Glanz erstrahle. Ursprünglich sei der 1. Advent 2022 geplant gewesen. Doch dann habe man noch mehr machen können als gedacht. "Wir haben gesagt, wir machen uns keinen Stress", so Sing.

Nach der Sanierung der Kirche, deren Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, soll den Innenraum erstmals auch ein Volksaltar zieren. Bislang gab es laut Sing nur ein provisorisches Tischchen. Doch für die Neuanschaffung fehlt aktuell das Geld. Deshalb findet am Wochenende eine Benefizkonzert statt: Am Samstag, 11. Februar, tritt das Vokalensemble MA'capella im Zehntstadel in Dattenhausen auf. "Live, authentisch, musikalisch", so lautet das Motto der Sänger, die ohne elektronische Verstärkung musizieren und neben klassischer Literatur und traditionellem Liedgut auch Rock- und Popmusik zum Besten geben. Zuhörer und Zuhörerinnen dürfen einiges erwarten: Die sechs Musiker haben bereits bei internationalen Chorwettbewerben in Österreich und Spanien fünf Gold-Diplome geholt.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Besucher und Besucherinnen haben freien Eintritt. Sing hofft auf zahlreiche Spenden zugunsten der Kirche.