Ziertheimer beten mit den Füßen

Zum 73. Mal pilgern Gläubige aus Ziertheim und Dattenhausen nach Wemding. Der Ursprung dieser Tradition ist nicht geklärt.

„Gemeinsam im Glauben unterwegs“, unter diesem Leitwort machten sich über ein Dutzend Frauen und Männer, aus den Pfarrgemeinden Ziertheim, Dattenhausen und Umgebung auf den Weg, um zu Fuß zur Marienwallfahrt nach Wemding zu pilgern. Leider liegen über den Ursprung der Wallfahrt keine genauen Überlieferungen vor, warum insbesondere von Dattenhausen Pilger diesen Fußmarsch gegangen sind. Denkbar wäre ein Versprechen nach überstandener Krankheit oder Seuche oder vielleicht das Überleben aus kriegerischen Auseinandersetzungen. Aus Erzählungen älterer Bürger weiß man nur, dass die Wallfahrt schon vor dem Jahre 1900 stattgefunden hat und bis heute, mit Unterbrechungen in den Weltkriegen, jedes Jahr im Mai durchgeführt wird. Heuer, so die neueren Aufzeichnungen, zum 73. Mal.

Die Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding ist eine der meistbesuchten Wallfahrtsorte in Bayern, sie wurde 1998 zur Basilika erhoben. Betend und singend ging es schon am frühen Morgen, bei angenehmem Wetter über schöne Wander- und einsame Waldwege Richtung Eglingen, Aufhausen bis nach Christgarten, wo es nach einer kleinen Rast und Einkehr weiterging ins Ries bis nach Herkheim bei Nördlingen. Ein Teil des restlichen Weges bis zur Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding wird dann mit dem Bus zurückgelegt. Wesentliche Elemente während der Fußwallfahrt sind das Rosenkranzgebet und gemeinsam gesungene Lieder, aber auch Phasen der Stille und Gespräche wechseln sich ab. An der Wallfahrtsstätte angekommen, empfing Wallfahrtsdirektor Norbert Traub die Pilger und zelebrierte im Anschluss den Gottesdienst. Am nächsten Tag nahmen die Wallfahrer nochmals die gleichen Strapazen auf sich, um den Weg wieder zurückzugehen. In einem abschließenden abendlichen Wortgottesdienst mit Maiandacht in der Pfarrkirche St. Martin in Dattenhausen fand die diesjährige Fußwallfahrt nach Wemding ihren Abschluss. Zweifellos hatten die Wallfahrer trotz aller Mühen und Beschwerden wieder ein schönes, besinnliches, aber auch fröhliches Wochenende hinter sich, das für jeden einzelnen als ganz persönliches Erlebnis in Erinnerung bleibt.