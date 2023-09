Ziertheim

vor 16 Min.

Der Ziertheimer Friedhof wird saniert

Plus Der Friedhof in Ziertheim erhält eine Erfrischungskur. Was dort gemacht wird.

Von Eugen Zacher

Der Ziertheimer Friedhof erfährt zurzeit eine grundlegende Umgestaltung. Seit gut vier Wochen sind die Baumaßnahmen bereits im vollen Gange. Eine Firma für Garten- und Landschaftsbau aus dem nahen Baden-Württemberg führt die Arbeiten nach einer Planungsvorlage aus.

Am Eingang entsteht ein Blickfang

Die Sanierungsarbeiten werden in einigen Wochen abgeschlossen sein. Neue gepflasterte Wege, Abgrenzungen durch angepasste niedrige Heckenanpflanzungen und mehrere neue zusätzliche Baumanpflanzungen werden das Erscheinungsbild der Anlage gründlich verändern. Die Wasserstelle erhielt eine neue Anordnung in der Mitte des Gottesackers, sodass sich die Wege zu den einzelnen Grabstellen erheblich verkürzen. Das im Eingangsbereich dominierende Kriegerdenkmal mit den Namen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Gemeinde erhielt eine gründliche Reinigung und Säuberung. Die Erneuerung der eingravierten Namen und die Auffrischung der übrigen Erinnerungsmerkmale ergeben zusammen mit der völlig neuen Einfassung um das Ehrenmal einen Blickfang beim Eintritt in die Begräbnisstätte.

