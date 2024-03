Grünes Licht im Gemeinderat Ziertheim: Der Radweg nach Mödingen kann kommen

Der Ziertheimer Gemeinderat stimmt einer Vereinbarung mit dem Landkreis zu und finanziert einen Teil des neuen Radwegs. Auch über Tempo 30 wird debattiert.

Der bereits seit einigen Jahren von der Bevölkerung gewünschte Geh- und Radweg von Mödingen nach Ziertheim kann endlich Realität werden. Wie Ziertheims Bürgermeister Thomas Baumann mitteilt, wurde in der Sitzung des Gemeinderats vergangene Woche vom Gremium einstimmig beschlossen, zwischen dem Landkreis Dillingen und der Gemeinde Ziertheim eine Vereinbarung über den Bau zu treffen. In diesem Zusammenhang beschlossen die Ratsmitglieder ebenfalls einstimmig, dass die Gemeinde sich mit dem Betrag von 125.000 Euro an diesem Projekt beteiligen werde, teilt Baumann weiter mit.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde laut Mitteilung des Bürgermeisters die Einrichtung eine Zone 30 für Dattenhausen und Ziertheim vom Ratsgremium einstimmig abgelehnt. In der vorausgegangenen Diskussion zu dieser Beschlussfassung war vonseiten des Rathauschefs darauf hingewiesen worden, dass bei Geschwindigkeitsmessungen rund 90 Prozent der Fahrer sich an die innerörtliche Beschränkung von 50 km/h hielten, weshalb die Einrichtung einer Zone 30 nicht nachvollziehbar gewesen wäre.

Anschließend wurden nach den Worten von Thomas Baumann vom Ratsgremium mehrheitlich der Beschlussfassung über den maximalen Personaleinsatz im Kindergarten St. Veronika zugestimmt. Dabei seien sich die Ratsmitglieder darüber einig gewesen, dass sich die Gemeinde an den Kosten dafür beteiligen werde, obwohl die katholische Kirchenstiftung St. Veronika Trägerin sei. Denn immerhin komme diese Einrichtung den Kindern zugute, so Rathauschef Baumann.

