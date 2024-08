Holzplatte auf Fahrbahn löst zwei Unfälle aus

Auf der Staatsstraße 2033 von Wittislingen in Richtung Ziertheim lag am Samstag gegen 16.30 Uhr eine Holzplatte auf der Fahrbahn, die zwei Unfälle auslöste. Zunächst fuhr eine 33-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw über das Hindernis, anschließend überrollte ein 30-jähriger Fahrzeugführer die Holzplatte.

An beiden Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von circa 400 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu weiteren Unfällen oder der Holzplatte machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)