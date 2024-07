Polizei hält Rollerfahrer in Lauingen und Ziertheim an

Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag im Ziertheimer Ortsteil Dattenhausen mit einem E-Scooter unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen. Gegen 22.30 Uhr stoppte eine Streife der Dillinger Polizei den Mann in der Mühlstraße. Ein Alkoholtest zeigte über 1,1 Promille, berichtet die Polizei. Der E-Scooter hatte kein Versicherungskennzeichen und gilt damit als nicht versichert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete gegen den 42-Jährigen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Ohne Versicherung auf dem E-Scooter in Lauingen unterwegs

Auch in Lauingen hat die Polizei einen E-Scooterfahrer gestoppt. Dessen Versicherungszeichen war zwar angebracht, aber bereits seit zwei Jahren abgelaufen. Der 33-jährige Fahrer wurde gegen 18.25 Uhr in der Dillinger Straße kontrolliert und an der Weiterfahrt gehindert. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt auch hier wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)