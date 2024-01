Mit 94 Jahren: Pfarrer Josef Philipp verabschiedet sich aus Ziertheim

Plus Nach 59 Jahren als Seelsorger geht Josef Philipp in Ruhestand. Er hat seine Wirkstätte geprägt. Für die Pfarrgemeinden ist das ein emotionaler Abschied.

„Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Kommen und gehen, es bestimmt unser aller Leben“. Nun trifft dieser Spruch auch für die beiden Pfarrgemeinden Ziertheim und Dattenhausen zu. Dankbar verabschieden die Pfarrgemeinden ihren beliebten und treuen Seelsorger in den Ruhestand. Aufgrund eines häuslichen Unfalls mit anschließendem Krankenhausaufenthalt und Reha-Maßnahmen musste sich Monsignore Josef Philipp bereits im Frühsommer vergangenen Jahres entschließen, künftig im Seniorenheim zu leben. Zum Jahresende wurde er nunmehr offiziell mit Urkunde des Bischofs von den Gläubigen in einem Abschiedsgottesdienst aus seinem priesterlichen Amt entlassen.

Das Gotteshaus war bis auf den letzten Platz besetzt, als Pfarrer Alois Lehmer aus Wittislingen (künftig auch für die Pfarreien Ziertheim und Dattenhausen zuständig) den Gottesdienst eröffnete. Neben den zahlreichen Gläubigen kamen auch Dekan Johannes Schaufler, der Leiter der Priesterseelsorge Pfarrer Wolfgang Schneck, Pfarrer Hermann Danner und Pater Marcus Klemens, der aus Wien angereist war. Der Kirchenchor Ziertheim-Dattenhausen unter Leitung von Björn Pampuch gab der Messfeier einen festlichen Rahmen. Festprediger Dekan Schaufler, der anlehnend an die Apostelgeschichte und dem Gang nach Emaus von Aufbruch sprach, verglich den priesterlichen Werdegang von Josef Philipp mit einem Aufbruch, der 1955 mit der Priesterweihe in Dillingen begann.