Nichts zu meckern: Ziertheimer Ziege bekommt Vierlinge

Auf dem Hof der Mareths gibt es in diesem Jahr bei den Ziegen ungewöhnlich viele Drillinge und Vierlinge. Warum die weiblichen Tiere die bessere Zukunftsprognose haben.

Im Waldziegenhof in Ziertheim freut sich Familie Mareth über tierisches Glück. Ziege Edron hat vor einigen Tagen Vierlinge bekommen. "Das kommt äußert selten bei Ziegen vor, meist haben sie zwei Kitze", erklärt Jürgen Mareth. Und seine Frau Monika ergänzt: "Doch in diesem Jahr sind es bereits die dritten Vierlinge und teilweise hatten wir auch Drillinge."

Den vier kleinen Zicklein in Ziertheim geht es gut

Ziege Edron hat die Geburt der vier kleinen Zicklein gut überstanden. Namen haben die vier kleinen Kitze noch nicht. "Die Tiere bekommen erst dann einen Namen, wenn wir sie als Milchziegen behalten", so Mareth. "Wie es aussieht, hat Edron auch genügend Milch für die Kleinen", sagt Monika Mareth. Wenn nicht, dann würde Familie Mareth den Zicklein zwischendurch auch mal die Flasche geben. Manchmal kommt es auch anders. So habe man in einem Fall, in dem eine Ziege auch Vierlinge bekommen hatte und diese nicht ernähren konnte, zwei Jungtiere abgegeben, die dann mit der Flasche groß gezogen wurden. "Die sind dann sehr anhänglich", erklärt Mareth.

Die Thüringer Waldziege ist vom Aussterben bedroht

Der Name Waldziegenhof bezieht sich übrigens auf die Ziegenrasse, für die sich die Mareths entschieden haben. Es ist die Thüringer Waldziege. Wie überall in der Landwirtschaft gilt auch bei den Ziegen, dass fast nur diejenigen Rassen überleben, die die heutigen Kriterien der Massenproduktion bestehen. So gibt es laut Auskunft der Familie Mareth mittlerweile noch eine Handvoll Ziegenrassen, wobei die weiße und die bunte deutsche Edelziege 95 Prozent des Bestandes ausmachen. Familie Mareth hat sich für die vom Aussterben bedrohte Rasse entschieden, zum einen, weil die Thüringer Waldziege anspruchslos und genügsam ist, zum anderen, weil die Ziertheimer Familie überzeugt ist, dass in einer modernen Landwirtschaft nur ein großes Potenzial verschiedenster Gene auch in Zukunft verschiedenste Nutzungen erlauben. Außerdem seien die Thüringer Waldziegen wunderschöne Tiere.

Der Hof in Ziertheim hat rund 150 Ziegen

"Wir haben derzeit rund 50 Milchziegen und 100 Zicklein", berichtet Mareth. Fünf Ziegen sind noch trächtig und so wird es spannend, ob es noch einmal Vierlinge gibt. Übrigens haben bei den Ziegen eindeutig die Weibchen die besseren Zukunftsprognosen. Diese werden meist an Hobbyhalter oder Züchter weiterverkauft. Die jungen Böcke werden dagegen meist Ende April geschlachtet.

