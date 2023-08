Ruhestörung in Ziertheim endet mit zwei Verletzten

Einen Mann in Ziertheim stört der laufende Motor eines anderen derart, dass er eine Delle ins Auto haut. Daraufhin kommt es zur Schlägerei.

Weil einem Anwohner in Ziertheim am Mittwoch gegen 17.00 Uhr der laufende Motor eines 21-Jährigen störte, während dieser seinen Wagen vor dem Anwesen eines 53-Jährigen parkte, kam es kurz darauf zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der 53-Jährige klopfte derart stark auf den Pkw, dass eine leichte Delle entstand, woraufhin es anfangs zu einem Wortgefecht und schließlich zum Übergriff kam. So berichtet es die Polizei. Hierbei wurde dem 53-Jährigen ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser den 21-Jährigen am Arm leicht verletzte. Beide erstatteten nun gegenseitig Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)