Sie engagieren sich seit Jahrzehnten für ihren Verein

Beim Obst- und Gartenbauverein in Ziertheim werden Mitglieder geehrt. Pfarrer Josef Philipp ist seit 40 Jahren dabei.

Bei der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Ziertheim konnte Monsignore Josef Philipp für 40-jährige Treue zum Verein mit der Goldenen Anstecknadel geehrt werden. Weitere 14 Mitglieder wurden mit der Silbernen Anstecknadel ausgezeichnet.

Nicola Selmayr von der Firma Engelhart informierte in ihrem Vortrag über "Organische Düngemittel". Sie zeigte auf, welche Komponenten in ihnen enthalten sind, woher diese kommen und welche Vorteile sie für den Kreislauf der Natur bringen. Dies veranschaulichte sie in ihrer Präsentation mit dem Nährstoffkreislauf genutzter Böden, der durch die organische Düngung erhalten bleibt, und die positive Entwicklung dadurch auf das Bodenleben.

Vorsitzender Martin Fuchsluger ging in seinem Bericht nochmals auf einzelne Termine ein, insbesondere auf die Einweihung des Rastplatzes am Radweg Ziertheim-Ballmertshofen, die Sonnwendfeier bei herrlichem Wetter, den Weidenflechtkurs mit 25 Teilnehmern sowie das Ferienprogramm zum Thema "Alles um die Kartoffel", das mit 14 Kindern der VG Wittislingen durchgeführt wurde.

Im weiteren Verlauf wurden Ehrungen vorgenommen. Seit 25 Jahren Mitglied des Vereins sind Ruth Batari, Doris Baumann, Klaus Brenner, Karl Brugger, Walter Graf, Josef Hartleitner, Armin Haselmeier, Josef Lang, Helmut Rieß, Paul Schmid, Lorenz Weinmann, Gisela Wiedemann, Werner Wünsch und Herta Zacher.

Vor Ende der Versammlung gab Fuchsluger noch einen Überblick über die bereits geplanten Aktivitäten des Vereins, wobei er besonders den Vier-Tages-Ausflug ins Erzgebirge hervorhob, der nun nach dreijähriger Pause endlich stattfinden kann. Weiter stellte er die Aktion "Streuobst für alle" vor und machte auf die Voraussetzungen und den Ablauf der Aktion aufmerksam. (AZ)