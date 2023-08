Ziertheim

Stolze 65 Jahre Ehe: Im Bus nach Giengen hat's geschnackelt

Plus Anna und Erwin Färber kannten sich schon in der Schulzeit. Verliebt haben sie sich auf dem Weg zur Arbeit. Stolze 65 Jahre sind sie nun verheiratet.

Von Jonathan Mayer

Manchmal dauert es ein paar Jahre, bis aus Bekannten ein Liebespaar wird. Bei Anna und Erwin Färber war es zumindest so. Die beiden kannten sich schon in der Schulzeit, doch viel miteinander zu tun hatten sie damals nicht. "Er war ein echter Spitzbua'", erzählt sie. Und er erwidert: "Des brauchst net sagen." Beide lachen. In Momenten wie diesen ist sich das Ehepaar aus Ziertheim besonders nah. Auch nach 65 Jahren Ehe verstehen sie sich offensichtlich bestens.

Ernst geworden ist es bei den heute 87-Jährigen erst Jahre nach der Schulzeit. Beide arbeiteten in Giengen, sie als Näherin bei Steiff, er bei Bosch. Jeden Tag fuhren sie gemeinsam im Bus. "Da hat's nachher geschnackelt", erzählt er mit einem Lachen. Mehr gibt es da auch nicht zu sagen, meinen sie. 1958 heiratete das Paar, baute in Eigenregie ein Haus in Ziertheim, in das es 1961 einzog.

