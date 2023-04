Trickbetrug: Angebliches Kind schreibt per SMS

Eine Frau aus Ziertheim hat eine Textnachricht von einem Kind erhalten, dass es nun eine neue Handynummer habe. Eine bekannte Betrugsmasche, auf die die Frau nicht hereingefallen ist.

Eine Ziertheimerin hat am Dienstag gleich zweimal eine SMS erhalten, in der ihr von ihrem angeblichen Kind mitgeteilt wurde, dass es eine neue Telefonnummer hätte und unter dieser nun per WhatsApp erreichbar sei. Die Frau fiel der Polizei zufolge nicht auf die bekannte Betrugsmasche herein und nahm keinen Kontakt auf. So wurden auch keine Forderungen für Geldüberweisungen gestellt, und es entstand kein Schaden. (AZ)