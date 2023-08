Ziertheim kann sich ans Härtsfeld anschließen

Die Gemeinde erhielt ein Angebot, Vollmitglied beim Abwasserzweckverband Härtsfeld zu werden. An der Kläranlage Dattenhausen stehen Baumaßnahmen an.

Der Abwasserzweckverband Härtsfeld (AZH) hat der Gemeinde Ziertheim ein konkretes Angebot, Vollmitglied zu werden, gemacht. Ziel ist es, in einigen Jahren die dortige Kläranlage mittels Druckleitung an die Verbandskläranlage in Ziertheim-Dattenhausen, anschließen zu können. Für die Gemeinde Ziertheim bedeutet dies, dass sie die Anschlussleitung auf eigene Kosten herstellen und sich auch an den Vorleistungen des AZH mit einem Einmalbetrag von rund 642.000 Euro, entsprechend ihrem künftigen Anteil am Verband (5,46 Prozent), beteiligen muss. Wenn der Gemeinderat von Ziertheim dieses Angebot annimmt, könnte die Mitgliedschaft zum 1. Januar 2025 beginnen, heißt es in einer Pressemitteilung des AZH.

Der Verbandsvorsitzende, Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele, ging auch auf die Anschlusswünsche für die Ortsteile Dehlingen und Weilermerkingen der Stadt Neresheim und Demmingen der Gemeinde Dischingen ein und betonte, dass dann die Kapazität der Gruppenkläranlage verteilt sei.

Die Kläranlage schafft bis zu 230 Liter pro Sekunde

Dipl.-Ing. Förstner vom Büro B&P erläuterte die geplanten Maßnahmen technisch und begründete vor allem auch die Notwendigkeit eines Regenüberlaufbeckens (RÜB). So könne es bei Starkregen oder lange anhaltendem Dauerregen passieren, dass mehr Abwasser an der Gruppenkläranlage ankomme, als sie verkrafte. Rechnerisch sei sie auf 193 Liter pro Sekunde ausgelegt, schaffe aber bis zu 230. Außerdem erklärte er, wie die Gebläsestation im Untergeschoss des Schlammbehandlungsgebäudes mit allen Schaltanlagen an die nordöstliche Ecke des Kläranlagengeländes mit einem Aufwand von rund 1,1 Millionen Euro verlegt werden kann. In diesem Zusammenhang werde auf das Pultdach eine PV-Anlage angebracht und auch untersucht, wie Vorsorge für eine Notstromversorgung getroffen werden kann. Noch gebe es dazu aber keine Verpflichtung.

Geschäftsführer Martin Wenzel berichtete, dass aufgrund des Anschlusses von Ziertheim und weiteren Ortsteilen der bisherigen Mitglieder sowie die Einführung einer Abschreibungsumlage und Änderungen bei der Umlagefinanzierung, die Verbandssatzung ergänzt werden müsse. Dazu müssten in den nächsten Monaten noch intensive Gespräche mit den Aufsichtsbehörden sowie dem Zuschussgeber für die Anschlussleitung Ziertheim geführt werden. (AZ)