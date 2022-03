Ziertheim

Ziertheims Bürgermeister: "Dann könnten wir auf drei wunderschöne Ortsteile blicken"

Der Kindergarten in Ziertheim wurde zuletzt erweitert. Einen Teil der Kosten begleicht die Gemeinde in diesem Jahr.

Plus Es geht voran in Ziertheim: Dieses Jahr investiert die Gemeinde unter anderem in Internetausbau und den Kindergarten. Ein Projekt soll alle drei Ortsteile voranbringen.

Von Jonathan Mayer

Der Haushalt der Gemeinde Ziertheim ist frisch verabschiedet. Wie steht die Gemeinde finanziell da?



Thomas Baumann: Unsere Gemeinde steht momentan finanziell gut da, der Haushalt weist eine solide Finanzstruktur aus. Wir kommen dieses Jahr, wie auch schon die letzten 15 Jahre, wieder ohne Neuverschuldung aus. Trotzdem können wir zum Beispiel in neue Bauplätze oder die Sanierung von Abwasserleitungen kräftig investieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

