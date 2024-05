Ziertheims Ex-Bürgermeister wird 85: "Unsere Dörfer haben sich gewaltig verändert"

Plus Johann Hartleitner feiert seinen 85. Geburtstag. Auf seinen Abschied aus dem Amt blickt er noch heute mit einer gewissen Bitterkeit. Warum er nicht wieder zur Wahl antreten würde.

Als Johann Hartleitner Bürgermeister von Ziertheim wurde, gab es die Gemeinde in ihrer heutigen Form noch gar nicht. Zur gleichen Zeit vollzog sich die Gebietsreform. Bayern wurde neu sortiert. Und Ziertheim wuchs um zwei bis dato eigenständige Dörfer: Dattenhausen und Reistingen. Eine spannende Zeit, immerhin wuchs damals etwas zusammen, das gar nicht zusammenwachsen wollte. Die Dattenhauser, erzählt Hartleitner, hätten noch kurz vorher viel Geld in ihre Feldwege gesteckt. "Hauptsache die Ziertheimer kriegen es nicht", erzählt der ehemalige Bürgermeister damalige Meinungen schmunzelnd. Und jeden Sonntag hätten sich die Jungen aus beiden Dörfern getroffen, um sich zu prügeln. Die legendäre Rivalität der drei Dörfer zu überwinden, das war eine der Aufgaben, denen sich der damals frisch gewählte Bürgermeister stellen musste.

Das war 1978. "Fast 50 Jahre", sagt Hartleitner, der am Donnerstag seinen 85. Geburtstag feiert. Warum er damals überhaupt das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters übernahm, daran könne er sich gar nicht mehr erinnern. "Vielleicht Ehrgeiz?", sagt er. Als Vater von drei Töchtern und technischer Prokurist war er eigentlich ausgelastet. Sein Vorgänger, Bürgermeister Mall, habe ihn zum kommunalpolitischen Seminar geschickt. "Das habe ich als Aufforderung verstanden." Hartleitner war immer schon einer, der gern anpackt. Aufgewachsen auf einem Bauernhof mit sieben Geschwistern hatte er wohl auch keine Wahl. Als Jugendlicher wurde er Kassierer im Sportverein, später Vorsitzender. Als "Kümmerer und Macher für die Gemeinde" habe er sich verstanden, auch schon vor der Wahl.