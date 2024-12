Zusamaltheimer Gremium ist gegen Erweiterung des Asylheims

Das Asylbewerberheim in der Wertinger Straße in Zusamaltheim erweitern – das möchte ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Günzburg. Um den entsprechenden Bauantrag geht es bei der Gemeinderatssitzung in Zusamaltheim am Montag. Das Dachgeschoss soll mit einer Dachgaube ausgebaut werden. Somit würde sich die Kapazität des Wohnheimes um 20 Plätze erweitern, was einer maximalen Anzahl von 65 Personen entsprechen würde. Aktuell leben 38 Menschen mit fünf unterschiedlichen Nationalitäten im Haus.

