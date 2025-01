Schwerer Verkehrsunfall zwischen Binswangen und Eppisburg

Ein 57-Jähriger befuhr am Samstagabend gegen 18.30 Uhr die Kreisstraße DLG 2 von Zusamaltheim in Richtung Staatsstraße 2028, um an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Eppisburg abzubiegen. Hierbei übersah er das von links kommende Auto eines 52-Jährigen. Dieser befuhr die Staatsstraße von Eppisburg in Fahrtrichtung Binswangen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 52-Jährige wurde hierbei schwer, der 57-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 24.000 Euro. Der Unfallort wurde von der Straßenmeisterei Dillingen abgesichert. (AZ)

