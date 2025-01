Zu schnell auf schneeglatter Straße: Unfall mit Verletzten

Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in Zusamaltheim ereignet. Ein 19-Jähriger ist mit seinem Pkw die Kreisstraße DLG 2 bei Zusamaltheim in westliche Fahrtrichtung gefahren. Kurz vor einem Waldstück geriet sein Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterlichen Straßenverhältnissen ins Straucheln, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Mitfahrer (22 und 19 Jahre) wurden dabei leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Dillingen.

Beim Abkommen von der Fahrbahn wurde das Fahrzeug stark beschädigt sowie ein dortiger Streugutbehälter zerstört. Nach erster Schätzung entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Unfallaufnahme wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Zusamaltheim mit 15 Einsatzkräften unterstützt. Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs erfolgte durch den Abschleppdienst. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)