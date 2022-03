Hohe Inzidenz, weniger Regeln: Jetzt zählt Solidarität

Wir haben Corona satt. Seit nunmehr zwei Jahren hat uns die Pandemie im Griff. Dabei darf der Landkreis Dillingen gerade jetzt nicht nachlassen.

Es ist anstrengend, oder? Seit zwei Jahren hat uns die Corona-Pandemie im Griff. Das Virus ist jeden Tag – egal wo und mit wem – Thema. Ob man will oder nicht. Bei jedem Gespräch, bei jeder Begegnung kommt es irgendwann zur Diskussion. Hattest du schon Corona? Bist du geimpft? Und nicht jedes Mal kann man sich sicher sein, dass man mit dem Gegenüber auf einer Wellenlänge schwimmt. Im Gegenteil. Es ist mühselig geworden, alle Argumente und Meinungen sind ausgetauscht. Zwei Jahre Corona haben ihre Spuren hinterlassen, vor allem aber ist der Wunsch nach Normalität größer denn je. Wir sind Corona leid.

Impfangebote im Kreis Dillingen reduziert

Dabei haben wir aktuell seit Ausbruch der Pandemie die höchsten Inzidenzen im Landkreis Dillingen, auch gab es wieder Todesfälle in Folge einer Corona-Erkrankung. Gleichzeitig wird aber in einigen Bundesländern ab 20. März vieles gelockert, Bayern will zum April nachziehen. Sogar die Impfangebote werden aufgrund von mangelnder Nachfrage im Kreis vorerst reduziert. Und genau das macht die Situation gerade so gefährlich. Denn jetzt kommt es vermutlich noch mehr auf Eigenverantwortung und Solidarität an. Beides wurde in den vergangenen Jahren bereits gehörig auf die Probe gestellt. Mit unterschiedlichem Erfolg.

Von Schnupfen bis schwerer Verlauf

Deshalb kann man es nicht oft genug sagen, so mühselig es nach der langen Zeit auch sein mag: Impfen ist wichtig, um sich selbst und vor allem andere Menschen, die möglicherweise nicht mit dem vermeintlich leichten Schnupfen davonkommen, vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen. Die Quote im Landkreis Dillingen ist nach wie vor erschreckend niedrig. Und dann machen all die Lockerungen und Aussichten auf einen entspannten Sommer nur wenig Spaß.

Aber genau das wollen wir doch alle wieder haben, oder? Ausgelassene Geburtstagsfeiern, romantische Hochzeiten und wichtige Versammlungen, ohne Angst zu haben, dass im Anschluss die Gäste und Teilnehmer sich angesteckt haben. Völlig egal, wie der Verlauf sein mag. Wer will schon freiwillig krank sein Es bleibt anstrengend. Aber für wen lohnt sich die Mühe mehr, als für geliebte Menschen, die man schützen will und kann?

