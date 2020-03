05.03.2020

100000 Bäume für den Umweltschutz

OGV-Vorsitzender Ernst Christ, Landrat Stefan Rößle, Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner und Daitings Bürgermeister Roland Wildfeuer mit Schülern des AEG und einigen Bürgern, die bereits am Projekt teilgenommen haben.

Der Landkreis hat ein Projekt initiiert, um einen „Beitrag für die Luftreinhaltung und den Umweltschutz zu leisten“. In Oettingen gab es dafür nun den offiziellen Startschuss

Von Corinna Grimmeißen

Die Themen Umweltschutz und Klimawandel sind seit geraumer Zeit in aller Munde. Die Rede ist unter anderem von unaufhaltbaren Waldbränden. Auch im Landkreis Donau-Ries ist die Botschaft der Klimaaktivisten angekommen, dass sich etwas ändern müsse. Seit November steht die Aktion „100000 Bäume für den Landkreis Donau-Ries“ in den Startlöchern. Nur – was steckt eigentlich dahinter?

Gegen Ende 2019 haben sich Vertreter der Waldbesitzervereinigung, der Bayerischen Staatsforste, des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Stabstelle Kreisentwicklung und die Kreisfachberater der Bereiche Gartenbau und Landschaftspflege versammelt, um die Umsetzung des Projekts in die Wege zu leiten. Die Aktion soll Bürger, Firmen und Gemeinden im Landkreis Donau-Ries darauf aufmerksam machen, wie wichtig Bäume als CO2-Speicher sind. Am Mittwochnachmittag fand in Oettingen im Integrationsgarten der Stadt die Auftaktveranstaltung der „Hunderttausend-Bäume-Aktion“ statt.

Neben Landrat Stefan Rößle, Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner und einigen weiteren Vertretern aus der Politik waren rund 20 Schüler des Albrecht-Ernst-Gymnasiums gekommen, um gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Oettingen die ersten zwölf Bäume im Integrationsgarten im Rahmen der Aktion zu pflanzen. Stefan Rößle erwähnte, dass diese Gewächse nicht die ersten seien, die gepflanzt werden. Er nannte rund zehn Privatpersonen, Firmen, Gemeinden und Städte, die sich bereits an der Aktion beteiligt haben. „Zusammen mit den heute gepflanzten Bäumen sprechen wir jetzt schon von 1345 Bäumen, die freiwillig und nur der Aktion wegen gepflanzt worden sind.“ Es spiele dabei keine Rolle, ob nur einzelne Bäume gepflanzt wurden oder mehrere 100 gleichzeitig. In einer Kommune im Landkreis stehe beispielsweise ein sogenannter Bürgerwald auf der Agenda. Dort könne in baldiger Zukunft jeder Bürger quadratmeterweise Wald einkaufen, um dann zum Beispiel eigene Obstbäume anzupflanzen, sagt der Landrat.

Der ursprüngliche Gedanke sei gewesen, dass jeder Einwohner aus dem Landkreis symbolisch für einen gepflanzten Baum steht. Der Landkreis hat 135000 Einwohner, es wäre also auch noch Luft nach oben, wenn das Ziel der Pflanzung von 100000 Bäumen erreicht ist, so der Landrat. Er ist der Meinung, man könne nur durch solche Aktionen das Bewusstsein für unsere Umwelt in den Köpfen der Menschen festigen. „Es soll ein Gemeinschaftsprojekt sein, jeder darf mitmachen.“, appellierte er. Stefan Rößle ist überzeugt: „Damit können wir einen wirksamen Beitrag für die Luftreinhaltung und den Umweltschutz leisten.“ Kreisfachberater für die Bereiche Gartenbau und Landschaftspflege Paul Buß sagte: „Auf kommunaler Ebene gibt es noch viele Möglichkeiten zur Verbesserung des Klimaschutzes. Wir müssen auf den Willen der Bürger bauen.“ Bäume zu pflanzen sei zwar keine neue Idee, jedoch eine gute Option, ein wichtiges Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen. Bäume seien nicht nur Lebensraum und Lebensmittel, sondern auch Energieträger und Sauerstoffspender, erklärte Paul Buß. „Es geht auch darum, gegen das Baumsterben anzukämpfen. Nicht alle unsere heimischen Bäume halten den Bedingungen des Klimas stand“, meinte er. Die Lösung dafür sei, auf ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bäumen zu setzen.

Ernst Christ, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Oettingen appellierte an die Schüler, sich für die Bäume in den kommenden Jahren verantwortlich zu fühlen und diese auch zu zeigen. Es werde einmal jährlich eine Veranstaltung zur Pflege der Bäume zusammen mit dem OGV geben. Landrat Stefan Rößle meinte: „Wann genau das Ziel des Projekts erreicht wird und 100000 Bäume gepflanzt sind, lässt sich erst mit der Zeit sagen.“ Die ersten Schritte seien aber jetzt bereits getan.

