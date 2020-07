vor 24 Min.

15-Jährige gestehen noch mehr Straftaten

Auch diese Garagen in der Münzgasse in Donauwörth haben zwei Jugendliche in den vergangenen Wochen beschmiert.

Plus Zwei 15-Jährige aus Donauwörth richten bei nächtigen Touren hohen Schaden an. Wie die Polizei das Ausmaß der Serie aufdeckte.

Von Wolfgang Widemann

Zwei Jugendliche aus Donauwörth, welche die Polizei nach einer Serie von Sachbeschädigungen und anderen Delikten als mutmaßliche Täter ausfindig gemacht hat, haben noch viele weitere Straftaten begangen. Dies berichtet die Inspektion Donauwörth.

Das ganze Ausmaß habe durch diverse Maßnahmen ermittelt werden können. Es hätten Vernehmungen und Zeugenbefragungen stattgefunden. Zudem werteten die Beamten die Aufnahmen von Überwachungskameras von betroffenen Hausbesitzern und die Daten der Handys der Jugendlichen aus.

Die Serie von Straftaten begann Ende Mai

Die Serie begann bereits Ende Mai und steigerte sich. Soll heißen: Die Intervalle wurden immer kürzer und die Straftaten immer schwerwiegender. Die Schüler waren wohl stets bei Dunkelheit unterwegs, zum Teil in aufeinanderfolgenden Nächten – unbemerkt von den Eltern.

Gebäude und andere Objekte mit Graffitis beschmiert

Die Ermittler konnten den beiden 15-Jährigen zahlreiche Graffiti-Schmierereien im Stadtbereich nachweisen – unter anderem in der Promenade, im Stauferpark, in der Heilig-Kreuz-Anlage, im Neurieder Weg und in der Münzgasse. Die Jugendlichen beschmierten unter anderem Gebäudewände, Glasflächen, Verteilerkästen, Denkmäler und ein mobiles WC. Damit nicht genug, so die Polizei: „Ein Bodenstrahler an der Freilichtbühne und weitere bauliche Einrichtungen waren ebenfalls Opfer der Zerstörungswut.“ Die Burschen brachen in zwei Gartenhäuser im Naherholungsgebiet Riedlingen ein und steckten einen Schuppen in Brand.

Autos, Lastwagen und Bus mit Hammer demoliert

Weitere Taten: Die Jugendlichen legten größere Schottersteine auf die Schienen einer Eisenbahnbrücke nahe Riedlingen. Ein Güterzug, der kurz danach die Stelle passierte, erlitt glücklicherweise keine Schäden. Die Schüler brachen außerdem Autos auf und stahlen daraus die Radiogeräte. Die konnte die Polizei mittlerweile wieder den Besitzern übergeben. Erheblicher Schaden entstand, als das Duo mehrere Pkw, zweimal einen Lastwagen (schätzungsweise 6000 Euro) und einen Linienbus (circa 8000 Euro) mit einem Hammer demolierten.

Das Entfernen der Schmierereien kostet ebenfalls einiges Geld. Bislang ist der Polizei zufolge ein Sachschaden von ungefähr 25000 Euro belegt. Eine Vielzahl an Abrechnungen stehe aber noch aus, darunter der Schaden an einem Auto und einem Wohnhaus in Riedlingen, wo das Duo gefüllte Gelbe Säcke anzündete.

Weitere Verdächtige spielte offenbar nur eine untergeordnete Rolle

Die 14-Jährige, die ebenfalls auf den sichergestellten Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen war, spielte – so ergaben die aktuell nahezu abgeschlossenen Ermittlungen – eine deutlich untergeordnete Rolle bei dem Trio. Die Jugendliche sei in der Mehrzahl der Fälle nicht einmal vor Ort gewesen. Die beiden 15-Jährigen räumten in den Vernehmungen die Taten ein.

Das Strafverfahren lautet nun unter anderem auf Sachbeschädigung, Brandstiftung, besonders schweren Fall des Diebstahls, Hausfriedensbruch und gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Dazu lesen Sie auch:

Themen folgen