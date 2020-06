05:15 Uhr

19-Jähriger sitzt mit Drogencocktail im Blut am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in Donauwörth fällt den Beamten der Geruch von Mariuhana auf. Doch der 19-Jährige hat noch mehr genommen.

Ein 19-jähriger Audifahrer aus einer kleinen Juragemeinde ist am Dienstagabend in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth bei einer Kontrolle mit Drogen erwischt worden. Die Polizeibeamten der Donauwörther Inspektion erkannten den Geruch von Marihuana in dem Auto. Bei einer Durchsuchung wurde Marihuana in einem zweistelligen Grammbereich in der Pullovertasche gefunden und sichergestellt. Zudem verlief ein vor Ort durchgeführter Drogentest positiv auf THC und Amphetamine. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Rauschmittelkonzentration im Körper und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 19-Jährige wurde wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie Rauschgiftbesitz angezeigt. (dz)

