vor 16 Min.

190000 Euro für Tagespflege-Projekt

Im Erdgeschoss dieses Gebäudes in Wemding soll die Tagespflege eingerichtet werden.

Plus Die Stadt Wemding unterstützt das Projekt der Caritas. Wie hoch die Förderung am Ende sein wird, ist noch offen.

Die Stadt Wemding wird die Tagespflege-Einrichtung, welche die Caritas-Sozialstation plant, mit einem Zuschuss in Höhe von mindestens 190000 Euro fördern. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, hat die Caritas-Sozialstation Wemding das Gebäude an der Ecke Harburger Straße/Zechstraße gekauft und möchte das Erdgeschoss für die Tagespflege nutzen. Das Projekt verschlingt – inklusive Erwerb der Immobilie – voraussichtlich gut 2,2 Millionen Euro. Davon sind 1,9 Millionen Euro förderfähig. Legt man den bei Investitionen von Vereinen üblichen Fördersatz der Kommune von zehn Prozent zugrunde, ergibt sich die Summe von 190000 Euro.

Stadtrat: Landkreis soll sich mit höherem Betrag beteiligen

Sprecher aller Fraktionen im Stadtrat betonten, wie wichtig das Vorhaben für Wemding sei – vor allem für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Gottfried Hänsel (CSU) sagte, man solle gemeinsam für die größtmögliche Förderung kämpfen. Der Landkreis könnte sich mit einem noch höheren Betrag beteiligen, regte Johann Roßkopf (SPD) an. Wenn nötig, sollte das Projekt auch von der Stadt zusätzlich bezuschusst werden, merkte Roland Schuster (PWG) an. In diesem Punkt waren sich die Räte offensichtlich einig. Werner Waimann (Grüne) lobte die Initiative der Caritas-Sozialstation als mutig.

Gerda Trollmannn, die Vorsitzende des Vereins, dankte den Räten für die Unterstützung. (wwi)

