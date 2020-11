vor 35 Min.

254 Schüler und zwei Lehrer in Quarantäne

Zahl der Todesfälle steigt auf 36

Aktuell sind aufgrund einer jeweils in Einzelfällen aufgetretenen Corona-Infektion von Schülern elf Schulklassen und zwei Lerngruppen im Landkreis Donau-Ries in Quarantäne. Insgesamt sind derzeit 254 Schüler und zwei Lehrer davon betroffen. Dabei handelt es sich um Schulen in Nördlingen, Donauwörth, Oettingen, Wemding, Ederheim und Alerheim, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt. Die Zahl der Personen im Landkreis, die bisher insgesamt positiv auf Covid-19 getestet wurden, liegt – Stand Freitag, 12.30 Uhr – bei 1644. Hiervon gelten 1149 Menschen bereits wieder als genesen. 459 Landkreisbürger gelten als aktuell Infizierte, sogenannte Indexfälle. Und das Landratsamt vermeldet einen weiteren Todesfall: Ein 70-jähriger positiv getesteter Patient starb am Mittwoch im Stiftungskrankenhaus Nördlingen. Der Mann hatte an erheblichen Grunderkrankungen gelitten. Die Anzahl der gestorbenen bestätigten Indexfälle liegt dadurch bei 36.

In den Krankenhäusern des Landkreises wurden Stand Freitag 27 mit Corona-Personen behandelt, fünf davon intensivmedizinisch. Das Robert-Koch-Institut listete den Landkreis Donau-Ries am Freitag mit einem Inzidenzwert von 166,7. Alle tagesaktuellen Zahlen und weitere Informationen sind im Internet unter www.donau-ries.de/corona zu finden. (pm)

