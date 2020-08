12:10 Uhr

28-Jähriger rastet in Donauwörth völlig aus

Plus Ein junger Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Donauwörth Polizeibeamte und Jugendlich beleidigt. Danach rastete er völlig aus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag traf gegen Mitternacht ein amtsbekannter 28-Jähriger Donauwörther beim Kreisverkehr an der Westspange auf einem angrenzenden Parkplatz auf eine Gruppe Jugendlicher. Als diese ihn bat, weiterzugehen, wurde der Mann ausfällig und beleidigte unter anderem eine anwesende 19-Jährige.

Der Mann war "merklich alkoholisiert"

Als der merklich alkoholisierte Mann, der einen Atemalkoholtest verweigerte, auch den wiederholt ausgesprochenen Platzverweis der hinzugerufenen Polizeibeamten nicht nachkam, wurde der 28-Jährige nach wiederholter Androhung der Polizeigewahrsam erklärt. Da der Mann ankündigte, sich körperlich dagegen zur Wehr zu setzen, mussten ihm Handfesseln angelegt werden und er unter heftiger Gegenwehr ins Polizeifahrzeug gebracht werden.

Tritte im Polizeiauto

Auf dem Weg in den Polizeigewahrsam nach Augsburg gelang es dem gefesselten Mann, sich mehrmals abzuschnallen und am Transportfahrzeug mit den Füßen eine Trennscheibe zum Fahrgastraum zu beschädigen. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zumindest 500 Euro geschätzt. Zudem beleidigte er nahezu´während der gesamten Fahrt sie eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den Mann wird nun wegen einer Reihe von Straftaten ermittelt. (dz)

