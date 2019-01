vor 45 Min.

35 Jahre Herbert und Schnipsi

Jubiläumsprogramm in Monheim

Bayerns wohl bekanntestes Komödianten-Ehepaar „Herbert und Schnipsi“ geht auf Tour mit seinen schönsten Nummern aus 35 gemeinsamen Bühnenjahren. Und die beiden machen auch Station in der Stadthalle Monheim, und zwar am Mittwoch, 27. März, um 20 Uhr. Karten gibt es bereits jetzt im Buchhaus Greno (Reichsstraße, Donauwörth, Telefon 0906/3377).

Ihr Programm, das sie in Monheim präsentieren, heißt „Best-of: Zeitreise mit Schlaglöchern“ und hat seine Anfänge im Jahr 1982, als Hanns Meilhammer und Claudia Schlenger – wie Herbert und Schnipsi im bürgerlichen Leben heißen – ihre Bühnenkarriere begonnen haben.

Mit ihrer Mischung aus gespielten Sketchen Liedern und dem direkten Austausch mit dem Publikum passen sie in keine Schublade. Die beiden sehen sich selbst weniger als Kabarettisten (schon gar nicht als politische), sondern lieber als Komödianten und Volkssänger in der Tradition zum Beispiel Karl Valentins und Liesl Karlstadts. Dabei gelingt es ihnen immer wieder Absurdes und Alltägliches zu verbinden. Sie erheben sich nie über andere, sondern lachen über sich selber und mit ihnen das Publikum, das sich nicht selten in den Bühnenfiguren wiedererkennt. (dz)

Weitere Vorverkaufsstellen im Internet: www.konzertbüro-augsburg und www.printyourticket.de

