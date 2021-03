10:11 Uhr

36-Jähriger stürzt in Bäumenheim von Garagendach

Nach einem Unglück auf einer Baustelle in Asbach-Bäumenheim war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

In Asbach-Bäumenheim ist ein Mann von einem Garagendach auf den Betonboden gestürzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unglück auf einer Baustelle in Asbach-Bäumenheim hat sich ein 36-Jähriger am Samstag schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war nach Erkenntnissen der Polizei zusammen mit zwei Helfern am Vormittag damit beschäftigt, das Dach einer neuen Garage zu decken. Das Trio legte auf dem leicht schrägen Dach Holzdielen aus, um sich darauf bewegen zu können. Ein 36-Jährige verlor auf einer dieser Dielen offensichtlich den Halt und stürzte aus etwa drei Metern Höhe mit dem Rücken voran auf den Betonboden.

Die 22 und 23 Jahre alten Bekannten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts um den Verletzten. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. Wie und warum der Mann auf der privaten Baustelle stürzte, konnte die Polizei nicht abschließend klären. (dz)

