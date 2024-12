Blechschaden bei Unfall nahe Wallfahrtskirche

Ein betagter Autofahrer hat auf der Staatsstraße zwischen Amerbach und Wemding nahe der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein einen Unfall verursacht. Dieser ging durch glückliche Umstände mit Blechschaden ab.

Der Zusammenstoß passierte am Donnerstag um 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war eine 30-Jährige mit ihrem Auto auf der Strecke zwischen Amerbach und Wemding unterwegs. Von der Kirche her bog ein 88-Jähriger in die Staatsstraße ein, übersah aber den querenden Wagen der Frau und prallte gegen die linke Seite des Pkw.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Beide Beteiligte gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Den Senior zeigten die Gesetzeshüter wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)